مسؤول: توزيع اكثر من 4 ملايين رزمة معيشية على الاسر المعوزة خلال نحو عام

وقال باجلان في تصريح له السبت في مدينة سبزوار خلال اجتماع مدراء لجنة "الامام الخميني (رض)" للاغاثة في منطقة غرب محافظة خراسان الرضوية (شمال شرق ايران) توزيع اكثر من 4 ملايين رزمة معيشية في اطار المساعدة الايمانية على الاسر المعوزة خلال العام الجاري (العام الايراني بدا في 20 اذار /مارس 2020).

واضاف: انه وبعد توجيهات قائد الثورة الاسلامية لبى الشعب نداء سماحته وانطلقت مناورات التعاطف والتعاضد والمساعدة الايمانية في مختلف انحاء البلاد لتقديم العون والمساعدة للشرائح الضعيفة والاسر المتضررة بسبب تفشي فيروس كورونا.

واوضح بانه تم ايضا توزيع 30 مليون وجبة غذاء ساخنة خلال الاشهر الماضية بين المعوزين في مختلف انحاء البلاد وصرح بان اللجنة تعمل على تعزيز امكانيات الشرائح الضعيفة في 3 مجالات وهي "توفير فرص العمل" و"السكن" و"المجال الثقافي".

انتهى ** 2342