زلزال بقوة 4.4 درجة يضرب محافظة أذربايجان الشرقية

وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران في تقرير له ان الزلزال ضرب في الساعة الثامنة و47 دقیقة و15 ثانیة ضواحي مدینة سراب الواقعة بمحافظة أذربايجان الشرقية في الطول الجغرافي47.51 والعرض الجغرافي 37.75و عمق 7 كيلومترات من سطح الارض.

وكانت أقرب المدن لهذا الزلزال 21 كيلومترا من ترکمان شاي (أذربايجان الشرقية) ، 19كيلومترا من سراب (أذربايجان الشرقية) و 27 كيلومترا من ترك (أذربايجان الشرقية) وأقرب مركزين لمركز الزلزال هما 88 كم من مدينة اردبیل و113 كم من مدينة تبریز.

ولم يرد لحد الان تقارير حول الخسائر والاضرار المحتملة الناجمة عن الزلزال.

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