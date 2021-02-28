٢٨‏/٠٢‏/٢٠٢١ ١٠:٤١ ص
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 84245657
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مساعد رئیس السلطة القضائیة الایرانیة للشؤون الدولیة

القومیات الایرانیة ليست أقلية

القومیات الایرانیة ليست أقلية

طهران/28 شباط/فبراير/ارنا-ردا على المزاعم و الاتهامات الخاویة للمفوّضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت حول القومیات الایرانیة ؛ كتب مساعد رئیس السلطة القضائیة الایرانیة للشؤون الدولیة “علی باقري کني في تغريدة له على "تويتر" : ان القومیات الإيرانية ليست أقلية.

وكتب علي باقري كني في هذه التغريدة: ؛ ان الجماعات العرقية الإيرانية ليست أقلية بل  إنها كل إيران وإذا لم یمنعك حجاب السياسة من السفر إلى إيران وتتمکن من زيارتها لترى حقائق إيران عن القرب و تشهد كيف یصرخ جمیع القومیات الایرانیة بما فیها الأكراد والأتراك والتركمان والعرب والبلوش والفرس  والـ لر ضد الأجنبي قائلین نحن الايرانيون.

ووفقًا للتقرير، فإن مفوّضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت ، قد زعمت  أن حملة منسقة في إيران استهدفت الأقليات بما في ذلك في سيستان وبلوشستان (جنوب شرق) وخوزستان (جنوب غرب) منذ منتصف كانون الأول/ديسمبر.

انتهی** 3280

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