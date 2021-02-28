٢٨‏/٠٢‏/٢٠٢١ ١٢:٣٢ م
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 84245795
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مساعد وزير الصحة: بإمكاننا تطعيم 20 مليون مواطنا ايرانيا في الشهر

مساعد وزير الصحة: بإمكاننا تطعيم 20 مليون مواطنا ايرانيا في الشهر

طهران/28 شباط/فبراير/ارنا- قال مساعد وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي "علي رضا رئيسي": ليس لدينا قلق من التطعيم السريع لفيروس كورونا فالشبكة الصحية الإيرانية لديها القدرة على تطعيم 20 مليون شخص شهريا.

وأضاف رئيسي اليوم الأحد في حفل تقدير لأفضل العاملين الصحيين والمدربين ومقدمي الرعاية في البلاد في وزارة الصحة: ان الشبكة الصحية الإيرانية، التي تأسست منذ أكثر من 30 عاما، هي فخر ونقطة قوة لإيران وانتشرت هذه الشبكة في جميع أنحاء البلاد ولا توجد قرية يبلغ عدد سكانها ألف نسمة ولا يوجد بها مركز صحي.

وقال: بالإضافة إلى تواجد دور الرعاية الصحية في حوالي 17 ألف قرية في البلاد، لدينا أكثر من 2500 مركز صحي ريفي وحوالي 3000 مركز حضري متصل بالمراكز والمستشفيات المتخصصة من خلال تطبيق نظام الإحالة.

واوضح انه حتى الآن تم إجراء ثلاث مراحل من الفحص لتشخيص الكورونا في البلاد، مشيرا الى إنشاء 420 مركزا صحيا للعشائر في الاونة الاخيرة.

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