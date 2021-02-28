٢٨‏/٠٢‏/٢٠٢١ ٢:٢٢ م
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 84246042
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تسجيل 93 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

تسجيل 93 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

طهران/28 شباط / فبراير/ ارنا – اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايراني سیما سادات لاري بأن عدد الاصابات بفیروس کورونا في البلاد، بلغ لغایة ظهر الیوم الأحد ملیون و 631 الفا و169 شخصا، وبوفاة 93 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة بلغ عدد المتوفین في ایران 60 الفا و73 شخصا.

واضافت لاري في تصریحها الصحفي الیوم الأحد انه تم تسجیل 8 الاف و 10 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا خلال الساعات الـ 24 الماضیة،لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في البلاد الی ملیون و631 الفا و169 شخصا من بينهم 3732  شخصا في وضع حرج.

واوضحت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ ملیونا و393 الاف و125 شخصا لغایة الان، ولکن للاسف توفي 93 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 60 الفا و 73 شخصا.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان 10 ملايين و 853 الفا و 8 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان.

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