قيمة صادرات الصناعات التعدينية والمعدنية تتجاوز 5.6 مليار دولار

وافادت ارنا بناءً على إحصاءات الجمارك الإيرانية ، فقد بلغ حجم صادرات قطاع التعدين والصناعات التعدينية في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري أكثر من 34 مليونًا و 90 ألف طن.

قيمة الصادرات في كانون الاول /ديسمير

وتشير الدراسات إلى أنه تم في كانون الاول/ ديسمبر العام الجاري تصدير 3.9 ملايين طن من السلع في قطاع التعدين والصناعات التعدينية بقيمة تجاوزت 762 مليونا و 296 ألف دولار .

وشكلت السبائك ومنتجات الصلب وكاثودات النحاس وسبائك الألمنيوم الحصة الأكبر في تصدير الصناعات التعدينية والمعدنية.

الصناعات المنجمية

وبحسب الإحصائيات المذكورة ، فإن حجم صادرات الصناعات التعدينية الأخرى تجاوز 231 ألفاً و 101 اطنان مما بلغت قيمتها أكثر من 386 مليونًا و 97 ألف دولار.

صناعة التعدين غير المعدنية

كما تم خلال عشرة اشهر من العام الجاري (بدأ في 20 مارس 2020) تصدير الصناعات المعدنية بحجم تجاوز 6 ملايين و 173 ألف طن و بلغت قيمتها 214 مليونا و 91 ألف دولار.

وتشير الإحصاءات السابقة إلى أن صناعات التعدين والصناعات المعدنية تشكل حوالي 20٪ من قيمة الصادرات غير النفطية الايرانية.

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