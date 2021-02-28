بيان الهند وباكستان المشترك للحفاظ على وقف النار خطوة هامة باتجاه السلام

وافادت الدائرة الاعلامية بوزارة الخارجية، اليوم الاحد، ان "خطيب زادة" اعرب عن ترحيبه بالبيان المشترك الصادر عن الهند وباكستان، والذي نصّ على اتفاق البلدين للحفاظ بدقة على وقف إطلاق النار على طول خط السيطرة.

وفيما عدّ البيان الهندي - الباكستاني المشترك، "خطوة هامة لمزيد من السلام والاستقرار بمنطقة جنوب اسيا"، تطلع المتحدث باسم الخارجية الايرانية بان يتخذ البلدان خطوات اكثر في هذا السياق.

وأعلن الجيشان الهندي والباكستاني، الخميس الماضي، اتفاقهما على وقف إطلاق النار بهدف خفض التصعيد على طول حدود إقليم "كشمير" المتنازع عليه.

وأشار الجانبان، في بيان مشترك، إلى أنهما قاما "باستعراض الأوضاع على طول خط السيطرة (الحدود الفعلية بين باكستان والهند)، وكذلك جميع القطاعات الأخرى، في بيئة حرة وصريحة و ودية"؛ بحسب ما افادت به وكالة الاناضول للانباء.

وأكد البيان أن "الجانبين اتفقا على التقيد الصارم بجميع الاتفاقات والتفاهمات ووقف إطلاق النار على طول خط السيطرة، وجميع القطاعات الأخرى اعتبارا من منتصف ليل 24 ـ 25 فبراير (شباط) 2021".

انتهى ** ح ع