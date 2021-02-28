الادميرال سياري : قدرات ايران الدفاعية قائمة على المعايير القياسية العالمية 

تصريحات الادميرال سياري هذه، جاءت اليوم الاحد، خلال مراسم اختتام الدورة الثانية للمسابقات العامة لجامعات الضباط بالجيش الايراني.

واعتبر المساعد التنسيقي بالجيش، ان اجراء هكذا مسابقات ومنافسات اولمبية علمية "خطوة تحفيزية تبعث على الحيوية في جامعات الضباط"؛ وهي جديرة بالتقدير والتكريم.

وفيما نوه الى ان ايران قبل الثورة، كانت تتمتع بالاجهزة الحديثة والمتطورة عالميا لكن زمام التحكم بهذه المعدات لم يكن بيدها بل خارج عن ارادتها، اوضح الادميرال سياري انه "في مرحلة ما بعد انتصار الثورة الاسلامية الكبرى نحن واجهنا الحظر التسليحي، غير اننا تمكنا بفضل التوجيهات الحكيمة للامام الراحل (رض) وخلفه سماحة الامام الخامنئي، من التصدي لهذا الحصار والمضي نحو انتاج الاجهزة الدفاعية المطلوبة محليا".

كما وجه خطابه الى طلاب جامعة الضباط بالجيش الايراني، قائلا : نحن اليوم استطعنا انطلاقا من طاقاتنا الوطنية وجهودكم ايها الشباب المختصون، الى جانب خبرات علمائنا القيمة ان نبلغ مستوى دفاعيا وفق احدث المعايير القياسية في العالم.

وتابع : لولا هذه العزيمة والارادة الوطنية الراسخة، لكان العدو قد كرّر بنا ما فعله في دول الجوار الشرقية والغربية.

ولفت المساعد التنسيقي لقائد الجيش، بان اسس المعرفة الدفاعية اليوم قائمة على الطيران المسيّر والغواصات والربوتات البرية المسلحة؛ مردفا ان التهديدات الراهنة تختلف عن سابقاتها قطعا كما ان التهديدات المستقبلية ستختلف بالتاكيد عن الحالية؛ "اذن حريّ بنا ان نواكب مسيرة التقدم العلمي في شتى المجالات العسكرية والدفاعية وتحديد طبيعة التهديدات المستقبلية كي لا نفاجأ ونسطيع الصمود امام هذه التحديات".

انتهى ** ح ع