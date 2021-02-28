المستشار الثقافي الايراني في بغداد يعزي بوفاة اية الله الصافي

"الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون

عظم الله اجورنا و اجوركم

بمزيد من الحزن والأسى و بقلوب خاشعة راضية بقضاء الله وقدره تلقينا نبأ رحيل سماحة آية الله السيد علي عبدالحكيم الصافي رحمه الله وكيل المرجعية العليا في البصرة، الى جوار ربه بعد عمر حافل بالعطاء في سبيل خدمة دينه و وطنه وبالخصوص محافظة البصرة...".

واضاف اباذري في برقية العزاء بالمناسبة، ان "الراحل أفنى حياته بالفكر والفقه وخدمة الناس والدعوة الى الله".

وقدم المستشار الثقافي الايراني في بغداد بهذا المصاب الجلل، خالص العزاء الى المرجعية العليا في النجف الاشرف؛ سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بالرحمة والرضوان و يسكنه فسيح جناته و يحشره مع الانبياء و الشهداء والصالحين ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

يذكر أن وكيل المرجعية الدينية في البصرة الراحل "اية الله السيد علي عبد الحكيم الصافي"، توفي فجر اليوم الأحد داخل قسم العناية المركزة في مستشفى الصدر التعليمي؛ وفقا لما نقلته وكالات انباء عراقية.

وشيع أهالي البصرة صباح اليوم جثمان الفقيد الى مثواه الأخير.

انتهى ** ح ع