الحظر الامریکي على ايران یودي الی توطین مکونات السیارات

وصرح دين برست" صباح اليوم الاثنين ، خلال زيارة شرکة سایبا برس وعدة وحدات إنتاجية بمدينة شمس آباد الصناعية: کان الأمريكيون يتصورون انه من خلال فرض الحظر علی قطاع صناعة السيارات يمكن أن يوقفوا تطوير هذه الصناعة ، لكن اليوم يجب أن يروا أن عقوباتهم قد أدت إلى ازدهارها.

واعتبر توطین مکونات السیارات بأنه أحد الإنجازات العظيمة لمصنع سایبابرس قائلا: إن هذا المصنع سيزيد إنتاجه من مکونات السیارات بنسبة 30٪ بإطلاق خطوط إنتاج الجديدة خلال العشرين يوماً القادمة.

وقال دين برست" ان توطين وبناء أجزاء جديدة من المصنع ادی إلى توفير 150 مليار تومان من تكاليف الشراء والنقل والتركيب، مضیفا ان المهندسين الإيرانيين انتجوا جميع أجزاء المصنع الجديدة بنسبة 10 ٪ من سعر الاستيراد .

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