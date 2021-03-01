ضبط أكثر من 14 طنا من المخدرات خلال الأسبوع الأخير في البلاد

و أوضح اصلاني اليوم الاثنين أن حجم ما عثر عليه من المخدرات خلال هذه الفترة يبلغ 14 ألفا و 533 كغم.

وبشأن كمية المخدرات المكتشفة، اشار اصلاني الى ضبط الفين و495 كغم من الحشيش و 163 كغم من المورفين و 466 كغم من الهيروئين وأنواع اخرى من المخدرات .

وكما أشار أصلاني إلى أنه خلال هذه الفترة، تم إلقاء القبض على 6 الفا و995 متهما على صلة بجرائم المخدرات وخاصة أثناء جمع وتنظيم مدمني المخدرات في جميع أنحاء البلاد، مشيرا إلى أن 4 الاف و479 منهم متهمون بتهريب وتوزيع المخدرات .

ولفت الى أن 76 في المائة من هذه المخدرات تم ضبطها في ستة محافظات، أكبر حجم منها بلغ 3 آلاف و861 كغم، أي ما يعادل 27 في المائة يتعلق بمحافظة كرمان (جنوب شرقي البلاد)، تليها محافظتا خراسان الجنوبية وسيستان وبلوشستان بـالف و768 كغم وبالف و412 كغم على التوالي.

وتكافح الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الخط الأمامي للجبهة الدولية لمكافحة تهریب المخدرات، حيث قدمت ما يزيد عن ثلاثة آلاف و800 شهيد، و12 ألف معاق في هذا المجال؛ الحقيقة التي تعترف بها جميع المنظمات الدولية تقريبا.

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