الفیلم الایراني "الدمیة " یتاهل الی مهرجان فانكوفر السينمائي

وسيعقد المهرجان في الفترة من 4 إلى 14 مارس في مدينة فانكوفر الساحلية بكندا.

والفيلم القصير "الدمیة " یتناول قصة مراسلة حربية تنقذ طفلاً من قبضة تنظیم داعش الارهابي في مدينة حلب السورية وتعبره الحدود.

وشارك في تمثیله کل من رزا بهشتیان وسحر عبدالهي ومحمدجواد اسدي ونبی‌الله مینایي واحمد قزلباش ومحمود قزلباش وجاسم سبحاني وترنم سرافراز وروشا حسن پور ومصطفی دارابي ورضا ایوبي.

وهناك الكثير من الافلام الايرانية التي فازت بجوائز في المهرجانات الدولية لانها تتناول القضايا التي تهم المجتمع بشكل عام بما فيها القضايا الاجتماعية والاقتصادية والاسرية من بينها "كيارستمي والعصا المفقودة" للمخرج محمودرضا ثاني الذي فاز بجائزة افضل وثائقي في مهرجان "لرابترا " الدولي بدورته السابعة في اليونان و فيلم "خورشيد " (الشمس) للمخرج الايراني مجيد مجيدي الذی حصل علی جائزة "الفانوس السحري" في مهرجان البندقية السينمائي الدولي في ايطاليا.

كما حصد الفیلم الایراني "انفصال نادر عن سیمین" للمخرج اصغر فرهادي جائزة اوسکار لافضل فیلم اجنبي وجائزة الدب الذهبي في مهرجان برلین عام 2011 و جائزة غولدن غلوب لافضل فیلم اجنبي لعام 2012 و فاز فیلم " البائع " من إخراج وكتابة نفس المخرج (اصغر فرهادي ) بجائزة الأوسكار لفئة أفضل فيلم بلغة أجنبية لسنة 2016.

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