الرئيس روحاني: الاعتراف الامریکی بفشل الحظر وسياسة الضغط على ايران، يمثل نجاحا كبيرا

واضاف روحاني اليوم الاثنين خلال تدشين مشاريع لوزارة النفط في محافظتي ايلام (غرب) وبوشهر (جنوب) ان العالم وامریکا سیضطران الى الاستسلام امام الشعب الايراني العظيم والتخلي عن العقوبات الجائرة واعتبر سقوط الجزار والقاتل في امريكا احد الانتصارات الكبيرة مؤكدا ان ارادة الشعب الايراني وصموده اثمرا عن تحقيق انجازات كبيرة حيث ان كافة اطياف الشعب بذلت جهودا كبيرة لتحقيق الانجازات.

و في جانب اخر من تصريحاته قال رئيس الجمهورية ان صناعة النفظ والبتروكيماويات تحظى ببالغ الاهمية بالنسبة لنا وكان لها الطابعين السياسي والاقتصادي في تاريخ البلاد.

ولفت الى ان هناك الكثير من المشاريع تم تدشينها في ظل الظروف الصعبة التي فرضت علينا بفعل العقوبات ورغم تفشي فيروس كورونا.

وبشأن اهمية صناعة النفظ والبتروكيماويات قال ان ميزانية البلاد كانت تعتمد على هذه الصناعة خلال السنوات السابقة إلا اننا خفضنا الاعتماد عليها خلال السنوات الاخيرة خاصة في العام المنصرم حيث بلغ الاعتماد على العائدات النفطية ادنى مستوياته في ادارة البلاد.

يتبع**1110