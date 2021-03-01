٠١‏/٠٣‏/٢٠٢١ ١:٤٤ م
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 84247300
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ضبط ما يزيد عن طن من المخدارت في مدينة ايرانشهر

ضبط ما يزيد عن طن من المخدارت في مدينة ايرانشهر

زاهدان/1 أذار/مارس/ارنا-أعلن قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرقي البلاد) عن تدمير عصابة مسلحة لتهريب المخدرات واعتقال أربعة مهربين وضبط طن و 63 كيلوغرامًا من الأفيون في عملية قوات الشرطة في إيرانشهر.

وقال العميد أحمد طاهري في مقابلة مع مراسل (إرنا) اليوم الإثنين  إن شرطة مكافحة المخدرات في محافظة سيستان وبلوجستان تمكنت بدعم استخباراتي من قوى الامن الداخلي  من الحصول على أدلة لتهريب شحنة مخدرات کبیرة من قبل أعضاء عصابة مسلحة في مدينة إيرانشهر الى  وسط البلاد. 

وأضاف العميد طاهري : قام ضباط شرطة مكافحة المخدرات بالمحافظة بالتعاون مع قوى الامن الداخلي بمدينة إيرانشهر بعد عدة أيام من العمل الاستخباري المكثف والمراقبة المستمرة لتحركات أفراد العصابة قاموا الليلة الماضية باعتفال اربعة من المهربين وضبط طن و 63 كيلوا و 265 غراما من ألافيون ومسدسين و 63 طلقة.

انتهى** 1453

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