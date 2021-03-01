مسؤول : طاقات ايران التجارية مع سوريا تبلغ 1.5 مليار دولار

واضاف "بيلتن" خلال تصريحاته بملتقى "فرص التعاون التجاري مع سوريا" اليوم الاثنين : ان منظمة التنمية التجارية الايرانية تعمل بالتعاون مع جهات معنية اخرى، على توفير ارضيات مناسبة لتوسيع العلاقات التجارية بين البلدين.

ولفت، بان سوريا تعد واحدة من الشركاء الستراتيجيين في المجالات السياسية والاقتصادية للجمهورية الاسلامية الايرانية؛ داعيا الى وضع برامج وخطط دقيقة من اجل تعزيز الاواصر التجارية بين طهران ودمشق.

ودعا هذا المسؤول، الشركات التجارية الايرانية الى اغتنام الفرص المتاحة لرفع التعامل التجاري مع سوريا؛ مبينا انه فضلا عن صادرات السلع تمتلك ايران طاقات كبيرة جدا للتعاون في المجالات الفنية والهندسية مع هذا البلد.

وتابع، ان سوريا ماضية في تجاوز الازمات الامنية والسياسية الكثيرة، وايران من شانها ان تقوم بدور فاعل في مجال اعادة اعمار وتطوير هذا البلد.

يذكر انه وفقا لاخر الاحصائيات، فقد بلغ اجمالي الصادرات الايرانية الى سوريا خلال الاشهر السبعة الاولى من العام الحالي (الايراني – ينتهي في 20 اذار / مارس 2021) نحو 73 مليون دولار، مقابل 10 ملايين دولار قيمة السلع المستوردة من هذا البلد.

انتهى ** ح ع