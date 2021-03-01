مسؤولة اممية : ايران واحدة من اكبر اقتصادات العالم 

واضافت السيدة هاميلتون خلال كلمتها في "الملتقى الاقتصادي بين ايران واوروبا" اليوم الاثنين، ان "ايران تمتلك طاقات جيدة في شتى المجالات الزراعية والصناعية والخدمية الى جانب شريحة شبابية مثقفة واقتصاد حيوي"؛ مؤكدة في الوقت نفسه ان "هذا البلد بحاجة الى التعرف على فرص تجارية جديدة لمواصلة المضي على مسار التنمية الاقتصادية".

كما نوهت المسؤولة الاممية، بان الملتقى الاقتصادي بين ايران واوروبا، يشكل منعطفا على صعيد تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين.

يذكر، ان "الملتقى الاقتصادي بين ايران واوروبا" بدا اعماله عبر الفضاء الافتراضي صباح اليوم الاثنين؛ ويستمر على مدى 3 ايام متتالية بالتعاون بين منظمة التنمية التجارية الايرانية والاتحاد الاوروبي ومركز التجارة الدولية (ITC).

ويشارك في هذا الملتقى الدولي، مفكرون وخبراء اقتصاديون واعلاميون من بلدان مختلفة، الى جانب عدد من سفراء الدول الاوروبية لدى ايران.

انتهى ** ح ع