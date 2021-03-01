مسؤول برلماني : نفوذ التيار التكفيري في "قره باخ" يشكل تهديدا لايران واذربيجان

وفي كلمته خلال الملتقى الدولي بعنوان "قره باخ – 17 ربيع الاول / الخطاب الامثل"، الذي عقد بمحافظة قم المقدسة (وسط) اليوم الاثنين، اكد حجة الاسلام ذوالنوري ضرورة التصدي لتواجد الارهابيين والتكفيريين في منطقة قرة باخ؛ مصرحا انه في ضوء اليقظة التي يتمتع بها البلدان والمواقف الحاسمة لدى المسؤولين الايرانيين والاذربيجانيين سيتم الحؤول دون وقوع هذا الخطر قطعا.

كما حذر المسؤول البرلماني الايراني من خطر تواجد الكيان الصهيوني في منطقة قره باخ عقب عودتها الى بلد الام؛ مصرحا ان امتزاج التيار الصهيوني الخبيث مع التيار الارهابي والتكفيري اليوم، لا يشكل الخطر الاكبر للاسلام والمسلمين فحسب، وانما يتهدد البشرية وجميع الديانات السماوية.

واوضح، انه بعد فشل مخطط الاسلاموفوبيا الذي حرضت عليه القوى الاستكبارية للقضاء على الاسلام والجمهورية الاسلامية الايرانية، فقد لجأت اليوم الى اثارة حروب الانابة وتاجيج الخلافات الدينية والمذهبية وتعزيز دور التيارات الارهابية والافكار التكفيرية للوقيعة وبث الفرقة بين الدول الاسلامية.

انتهى ** ح ع