قائد عسكري : طرد امريكا اهم خطوة لتعزيز الامن في المنطقة

واضاف "العميد عبد اللهي" خلال مباحثاته اليوم الاثنين مع المستشار الاعلى لوزير الداخلية العراقي "الفريق الركن عبد الحليم فاهم فرهود" والوفد العسكري رفيع المستوى المرافق له : ان اغتيال البطلين الفريق الشهيد قاسم سليماني والشهيد ابو مهدي المهندس، جريمة صهيو امريكية لا يمكن التغاظي عنها.

وفيما اعرب عن تقديره لقرار مجلس النواب العراقي القاضي بدحر القوات الامريكية من هذا البلد، وصف القائد العسكري الايراني تحقيق ذلك اهم خطوة في سياق عودة الامن والاستقرار الى المنطقة.

كما اكد على استعداد الشرطة الايرانية للتعاون مع الشرطة وقوات حرس الحدود العراقية بهدف تعزيز الامن في حدود هذا البلد.

الى ذلك، اثنى المستشار الاعلى لوزير الداخلية العراقي على مواقف ايران المساندة لبلاده في سياق مكافحة الارهاب وداعش؛ واصفا هذا التعاون بانه ركيزة قيمة لتعزيز العلاقات الودية والاخوية بين البلدين.

ونوه الجانبان الايراني والعراقي في هذا اللقاء بزيارة الاربعين الحسينية (ع)، باعتبارها رمز الاواصر التاريخية والسياسية والثقافية العريقة بين البلدين؛ كما دعيا الى مزيد من التعاون الثنائي لاقامة هذه المراسم العظيمة بكل شموخ وتيسير الظروف للزوار الايرانيين والعراقيين.

انتهى ** ح ع