برسبوليس يواصل صدارته للدوري الايراني بالفوز على سايبا

وفي هذه المباراة التي جرت على استاد "ازادي" بطهران مساء الاثنین سجل هدف الفوز لبرسبوليس قائده وقلب دفاعه جلال حسيني في الدقيقة 6 من المباراة بعد دربكة حصلت داخل منطقة جزاء سايبا حيث سدد الكرة من زاوية ضيقة عانقت الشباك.

وهذا هو رابع هدف يسجله جلال حسيني في الموسم الجاري 3 منها كانت هدف الفوز الوحيد لبرسبوليس فيها.

وعلى مدى الشوطين سنحت العديد من الفرص لبرسبوليس لزيادة غلته من الاهداف الا انها لم تفلح كما سنحت لسايبا بعض الفرص التي لم تستغل.

وبهذا الفوز رفع برسبوليس رصيده الى 33 نقطة في الصدارة فيما تجمد رصيد سايبا عند 17 نقطة في المركز 13 .

ومن اهم المباريات الاخرى فوز سباهان اصفهان على كل كهر سيرجان 1-0 ليرفع رصيده الى 31 نقطة محتفظا بمركز الوصافة فيما تعادل استقلال طهران مع مس رفسنجان 1-1 ليبقى في المركز الثالث برصيد 27 نقطة.

انتهى ** 2342