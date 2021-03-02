صادرات الغاز الإيراني تزداد 100 بالمائة في حكومة روحاني

واشار تربتي في مقابلة مع مراسل وكالة إرنا اليوم الثلاثاء إلى أن عقود تصدير الغاز الإيراني إلى تركيا والعراق جارية باعتبارها العقود الرئيسية، وقال ان الصادرات تستمر إلى جمهورية أذربيجان وأرمينيا.

واضاف إن صادرات الغاز بلغت في العام الحالي 75 مليون متر مكعب ، لافتا ان في عام2013 تم تصدير حوالي 9 مليارات متر مكعب من الغاز الايراني وازدادت إلى 18 مليار متر مكعب في العام الحالي مما يشير إلى نمو بنسبة 100٪ في هذا المجال.

وأكد تربتي بان حجم صادرات الغاز الإيراني يظهر زيادة في حجم الصادرات السنوية التراكمية والحجم اليومي لصادرات الغاز في حكومة روحاني.

وحول المسارات المحتملة لتصدير الغاز الإيراني إلى أوروبا قال: هناك مسارات مختلفة. بالإضافة إلى المسار التركي، يوجد خط أنابيب من العراق وسوريا وحتى الصادرات من أذربيجان، لكن الفكرة الأقوى هي تصدير الغاز الإيراني إلى أوروبا من تركيا، وهذا المسار أولوية لأن شبكة الغاز التركية متصلة إلى أوروبا ويجعل الموضوع أسهل.

وقال مساعد وزير النفط إن الظروف السياسية والعقوبات ضد إيران هما من أهم اسباب عدم تنفيذ صادرات الغاز الإيرانية إلى أوروبا.

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