٠٢‏/٠٣‏/٢٠٢١ ١٢:٣١ م
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 84248503
٠ Persons

سمات

سفير الفاتيكان بإيران يتسلم جائزة الفائز في كتاب العام العالمية "كريستوفر بول كلوهسي"

سفير الفاتيكان بإيران يتسلم جائزة الفائز في كتاب العام العالمية "كريستوفر بول كلوهسي"

طهران/2 أذار/مارس/ارنا- قال امين معرض کتاب طهران الدولي "ايوب دهقانكار" ان مؤلفات الكاتب "كريستوفر بول كلوهسي" توضح عالمية الإسلام ووحدة الأديان ومثل هذه الأعمال تنور الرأي العام وتؤدي الى المعرفة الدقيقة بالإسلام.

وبسبب تفشي فيروس كورونا واستحالة حضور الفائزين بجائزة الكتاب العام العالمية الـ28 للجمهورية الاسلامية الايرانية،لتسلم جوائزهم، حضر "ليو بوكاردي" سفير الفاتيكان في طهران، في دار الكتب والأدب الايراني لتسلم جائزة "كريستوفر بول كلوهسي" الذي فاز بلقب الباحث المميز في فعاليات كتاب العام العالمية.

وتختص جائزة كتاب العام بتقييم وتحكيم كتب صدرت باللغات الاجنبية في مجالي الدراسات الايرانية والدراسات الإسلامية في مختلف بلدان العالم.

وفاز "كريستوفر بول كلوهسي" بهذه الجائزة لتأليفه كتابين حول السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام) والسيدة زينب (عليها السلام).

انتهی**3276

سمات

تعليقك

You are replying to: .
2 + 0 =