سفير الفاتيكان بإيران يتسلم جائزة الفائز في كتاب العام العالمية "كريستوفر بول كلوهسي"

وبسبب تفشي فيروس كورونا واستحالة حضور الفائزين بجائزة الكتاب العام العالمية الـ28 للجمهورية الاسلامية الايرانية،لتسلم جوائزهم، حضر "ليو بوكاردي" سفير الفاتيكان في طهران، في دار الكتب والأدب الايراني لتسلم جائزة "كريستوفر بول كلوهسي" الذي فاز بلقب الباحث المميز في فعاليات كتاب العام العالمية.

وتختص جائزة كتاب العام بتقييم وتحكيم كتب صدرت باللغات الاجنبية في مجالي الدراسات الايرانية والدراسات الإسلامية في مختلف بلدان العالم.

وفاز "كريستوفر بول كلوهسي" بهذه الجائزة لتأليفه كتابين حول السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام) والسيدة زينب (عليها السلام).

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