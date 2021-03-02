روسيا: نعمل على ازالة التوتر بشأن البرنامج النووي الايراني

وغرد ميخائيل أوليانوف صباح اليوم الثلاثاء ان"النقطة الأساسية في اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي ما إذا كانت المناقشات في هذا الاجتماع ستساعد أم لا في تخفيف التوترات بشأن البرنامج النووي الإيراني".

وتابع: سنعرف إجابة هذا السؤال بعد يومين.

وقال ممثل روسيا لدى المنظمات الدولية التي تتخذ من فيينا مقراً لها: على أية حال ، تعمل روسيا بنشاط من أجل السيناريو الأول (ازالة التوتر بشأن البرنامج النووي الايراني).

وبدأ اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية امس الاثنين وسيستمر حتى يوم الجمعة.

انطلق الاجتماع الفصلي لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمشاركة 35 عضوا بینما ان ايران والاتفاق النووي يتصدران محاور الاجتماع.

ويعقد الاجتماع بينما اعلنت وسائل الاعلام الغربية ان امريكا تعمل على اصدار قرار ضد ايران خلال اجتماع اليوم.

وكان وزير الخارجية محمد جواد ظريف حذر في وقت سابق من اليوم كل من امريكا واوروبا من السلوك الخاطئ في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقال ان متابعة قرار ضد ايران في مجلس الحكام سيؤدي الى ارتباك الاوضاع الحالية.

انتهى** 1453