٠٢‏/٠٣‏/٢٠٢١ ١:٥٢ م
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 84248642
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الجمعية الأوروبية للأمراض النادرة تشيد بمساعی ايران لمعالجة هذه الامراض

الجمعية الأوروبية للأمراض النادرة تشيد بمساعی ايران لمعالجة هذه الامراض

طهران/ 2 أذار /مارس /ارنا-أشاد الامین التنفيذي للجمعية الأوروبية للأمراض النادرة (يورورديز) یان لوکام بالجمهورية الإسلامية الإيرانية لصياغتها أول الوثيقة الوطنية للأمراض النادرة قائلا الوثيقة ستغير حياة مليون مواطن ايراني يعانون من الأمراض النادرة.

وقال لوكام هذه نقطة تحول يمكن أن تغير حياة مليون مواطن إيراني يعانون من الأمراض النادرة. مضيفا هذا الإجراء يمهد الطريق لتغيير المسار الطويل لتحسين أسلوب حياة مليون ایراني يعانون من الأمراض النادرة موضحا ان الوثيقة  التي تم إنشاؤها بمشاركة مؤسسة الأمراض النادرة ، تکللت بالنجاح ".

وأعرب لوکام عن أمله في حل المشاكل الدوائية والعلاجية لهذه المرضی في إيران قائلا  : نأمل أن تكون هذه الوثيقة الوطنية وسيلة لحل مشاكل الأدوية والعلاج  للمرضی في ايران حتى يتمكنوا من الحصول على الأدوية والعلاج في أسرع وقت ممكن. 

ويصادف يوم 26 فبراير اليوم الوطني للأمراض النادرة بحسب التقويم الرسمي الإيراني وتحيي المنظمات العالمية “يوم الأمراض النادرة” في اليوم الأخير من شهر فبراير/شباط كل عام.

انتهی** 3280 

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