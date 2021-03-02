٠٢‏/٠٣‏/٢٠٢١ ٢:١٥ م
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 84248775
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تسجيل86 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

تسجيل86 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

طهران/2 أذار/مارس/ ارنا – اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايراني سیما سادات لاري بأن عدد الاصابات بفیروس کورونا في البلاد، بلغ لغایة ظهر الیوم الثلاثاء ملیون و 648 الفا و174 شخصا، وبوفاة 86 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة بلغ عدد المتوفین في ایران 60 الفا و260 شخصا.

واضافت لاري في تصریحها الصحفي الیوم الثلاثاء انه تم تسجیل 8 الاف و 495 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا خلال الساعات الـ 24 الماضیة،لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في البلاد الی ملیون و648 الفا و174 شخصا من بينهم 3738  شخصا في وضع حرج.

واوضحت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ ملیونا و406 الاف و 845 شخصا لغایة الان، ولکن للاسف توفي 86 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 60 الفا و 260 شخصا.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان 10 ملايين و 972 الفا و 109 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان.

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