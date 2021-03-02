قائد شرطة مكافحة المخدرات : مستعدون لتقاسم خبراتنا مع العراق

وقدم "العميد كريمي" في هذا اللقاء، نبذة عن البرامج والنشاطات المتعلقة بمكافحة ظاهرة المخدرات الخبيثة في ايران؛ مبينا ان الجمهورية الاسلامية الايرانية حققت انجازات مطلوبة على الصعيدين المحلي والخارجي في مجال مكافحة ترانزيت وتهريب المخدرات.

واضاف قائد شرطة مكافحة المخدرات الايرانية، ان اجمالي المخدرات التي ضبطت في البلاد خلال العام 2020 بلغ 1150 طنا.

واوضح، ان شرطة مكافحة المخدرات حققت تقدما كبيرا في مجالات مختلفة، لاسيما تدريب الكلاب البوليسية للكشف عن المخدرات وانشاء مختبرات خاصة بالمخدرات؛ وهي مستعدة للتعاون مع نظيرتها العراقية وتقاسم خبراتها مع هذا البلد.

وتطلع العميد كريمي، الى تعزيز التعاون بين دول الجوار وتبادل المعلومات فيما بينها، لتحقيق انجازات مشتركة في سياق العثور على الاسباب الرئيسية وجذور ظاهرة تهريب المخدرات.

كما حذر بشان الدور السلبي للدول القادمة من خارج المنطقة في تفاقم ظاهرة تهريب المخدرات داخل الشرق الاوسط؛ مردفا ان الدراسات المتوفرة تشير الى ان اكثر مصادر تمويل الجماعات الارهابية قائمة على تهريب المخدرات.

الى ذلك، اعرب مدير دائرة مكافحة المخدرات في العراق عن ترحيبه للتعاوون مع الجمهورية الاسلامية الايرانية؛ داعيا الى ابرام مذكرة تفاهم في مختلف المجالات ذات الصلة والارتقاء بمستوى التعاون الثنائي في هذا الخصوص.

واكد "اللواء كامل منصور" خلال اللقاء مع العميد كريمي في ايران اليوم، على جميع دول المنطقة والعالم ان تتناقل الجهود التي تقدمها ايران في مجال مكافحة المخدرات؛ مضيفا ان العراق بدوره سيعلن للعالم بشأن هذه الجهود الايرانية خلال اجتماع يعقد في مصر خلال شهر ابريل 2021 .

هذا، وقام مدير دائرة مكافحة المخدرات العراقية، خلال اللقاء مع العميد كريمي، بتفقد معرضاقامته شرطة مكافحة المخدرات في ايران.

انتهى ** ح ع