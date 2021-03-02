المواقف الشجاعة لقائد الثورة حول "قرة باخ" حققت نتائج ستراتيجية كثيرة

واضاف موسوي في كلمته اليوم الثلاثاء خلال الملتقى الدولي بعنوان "قره باخ – 17 ربيع الاول / الخطاب الامثل" الذي بدا اعماله في محافظة قم المقدسة (وسط) امس الاثنين، ان تصريحات سماحة قائد الثورة كشفت بان النظام الجيو- سياسي القائم على الاحتلال لن يدوم؛ وذلك بالرغم من مراهنة البعض عليه.

و وجه السفير الايراني في اذربيجان، خطابه الى الدول الاستكبارية؛ قائلا : ان الرهان على الخلافات بين الشعوب والبلدان، لم يعد مجديا اليوم.

واكد ان تصريحات ومواقف قائد الثورة الاسلامية الى جانب مراجع التقليد والعلماء خلال الحرب الاخيرة، شكلت دعما للدبلوماسية في البلاد.

ونوه الى ان ايران الاسلامية تقع بمحاذاة 15 دولة جارة، قائلا : متى ما اقتضت المصالح الامنية والوطنية، ستتخذ الجمهورية الاسلامية الايرانية مواقف صريحة وصادقة؛ الامر الذي تجسد بوضوح في قضية قره باخ.

انتهى ** ح ع