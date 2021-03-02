مصدر مسؤول يعلن عن مباحثات مرتقبة بين روحاني وماكرون

وكتب معزي في تغريدة له على موقع تويتر اليوم الثلاثاء : بعد المباحثات مع المستشارة الالمانية "انجيلا ميركل"، سيكون ماكرون الزعيم الثاني للترويكا الاوروبية ضمن الجولة الجديدة من الجهود الدبلوماسية مع الرئيس روحاني.

وكان الرئيس الايراني، قد اكد خلال الاتصال الهاتفي مع المستشارة الالمانية في 17 من فبراير الماضي، انه "اذا كانت اوروبا تريد حقا الحفاظ على الاتفاق النووي فعليها ان تثبت ذلك عمليا".

يذكر ان هذا الاتصال، شكل الجولة الاولى من مباحثات التروكيا الاوروبية مع الرئيس الايراني، من اجل الحفاظ على الاتتفاق النووي.

واعرب روحاني لمركل، عن انتقاده من اوروبا فيما يخص الوفاء بتعهداتها قبال الاتفاق النووي عقب انسحاب الادارة الامريكية الاحادي من هذا الاتفاق.

واكد، بان اضافة قضايا جديدة الى الاتفاق النووي امر مستحيل؛ مبينا ان هذا الاتفاق باعتباره وثيقة مصادق عليها من قبل مجلس الامن الدولي، تحقّق عقب جهود طويلة الامد بين ايران و6 دول كبرى في العالم وتحدّه اطر معينة غير قابلة للتغيير.

انتهى ** ح ع