اتفاق لتبادل زيارات الوفود التجارية بين أرمينيا ومحافظة ايرانية

وقال السفير الأرميني في تصريح للصحافيين في مدينة بجنورد مساء الثلاثاء: انه بامكان محافظة خراسان الشمالية وأرمينيا بناء علاقات اقتصادية طويلة الامد والتنسيق على مستوى عال لزيارة محافظ خراسان الشمالية إلى ارمينيا.

وأضاف تومانيان: ان المهم في هذا الصدد هو الرغبة المتبادلة بين الطرفين لتوسيع العلاقات.

واشار الى وجود إمكانيات بتروكيماوية في محافظة خراسان الشمالية الواقعة شمال شرق ايران، وقال انه ادرك خلال زيارته التفقدية لبعض الصناعات وقطاعات المحافظة، أن بلاده بامكانها أن تكون لها علاقات واسعة مع محافظة خراسان الشمالية في مجال البتروكيماويات والزراعة والمواد الغذائية ومعالجة المنتجات.

وأضاف السفير الأرميني: يمكننا التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والسياحة الثقافية وحتى الإرسال المتبادل للصحفيين.

وقال: ان حجم التبادل التجاري بين ايران وارمينيا بلغ 400 مليون دولار خلال العام الماضي مما يؤشر الى الطاقات الكبيرة لارمينيا للتجارة مع ايران حيث بامكان محافظة خراسان الشمالية الاستفادة من هذه الامكانية.

من جانبه قال محافظ خراسان الشمالية: انه مثلما يمكن لارمينيا ان تصبح بوابة دخولنا الى اوراسيا فان مدينة بجنورد يمكنها ايضا ان تكون الرابط لتنمية العلاقات الاقتصادية لارمينيا مع افغانستان وباكستان.

واشار شجاعي الى الاتفاق بين الجانبين على تبادل زيارات التجار من اجل تاسيس مكاتب ومعارض دائمة في كل منهما.

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