زلزال بقوة 4 ريختر يهزّ ضواحي كرمان جنوب شرق البلاد

وبحسب ما افاد به مركز رصد الزلازل بجامعة طهران، فقد وقع هذا الزلزال عند الساعة السادسة و5 دقايق و26ثانية من مساء اليوم الاربعاء 3 أذار /مارس 2021.

وحدد المصدر نفسه، مركز زلزال فارياب عند التقاء خطي العرض الشمالي 28:26 والطول الشرقي 56:99 وفي عمق 28 كم عن سطح الارض.

كما اشار الى ان اقرب مناطق البلاد من مركز هذا الحادث هي مدينة فارياب التابعة لمحافظة كرمان على بعد 30 كم من مركز المحافظة و 48 كيلزومترا من مدينة "سركز" و62 كيلومترا من مدينة "زيارتعلي" بمحافظة هرمزكان (جنوب) .

وقال حاكم مدينة فارياب (في محافظة كرمان – جنوب شرقي البلاد)، علي نيك نفس، ان الزلزال بقوة 4 درجات على مقياس ريختر الذي ضرب هذه المدينة اليوم الاربعاء، لم يسفر عن اضرار مادية او بشرية.

انتهى** 1453