٠٣‏/٠٣‏/٢٠٢١ ١٠:١٠ ص
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 84249521
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جامعة أستراخان تعتزم إنشاء مركز دراسات روسية في إيران

جامعة أستراخان تعتزم إنشاء مركز دراسات روسية في إيران

طهران/3 أذار/مارس/ارنا- أعلن رئيس جامعة أستراخان الحكومية الروسية "کنستانتین مارکلوف " أن الجامعة تعتزم فتح مركز للدراسات الروسية واللغة الروسية في إحدى الجامعات الإيرانية في حال موافقة الجانب الايراني.

واعرب مارکلوف خلال لقاءه مع القنصل العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية في استاراخان، "مهدی آکوجکیان"، عن أمله في موافقة ايران على افتتاح مركز للدراسات الروسية واللغة الروسية.

وقال ماركلوف: إن التعاون الاقتصادي بين إيران وروسيا يتطور بشكل نشط، ومن هنا تزداد شعبية اللغة الروسية ويتزايد باستمرار عدد الأشخاص الذين يرغبون في تعلم هذه اللغة.

وأضاف: بناءً على ذلك، نقترح إنشاء مركز للدراسات واللغة الروسية في إحدى الجامعات الإيرانية، معربا عن استعداد جامعة أستراخان الحكومية لتوفير جزء من تكاليف هذا المركز وإرسال اساتذة إلى إيران.

كما أشار رئيس الجامعة إلى النقاط الهامة ومجالات التعاون بين جامعة أستراخان الحكومية والمجتمع العلمي والتعليمي الإيراني.

وذكر أن الجامعة تشهد حاليًا تنفيذ مشروع مماثل في جمهورية أذربيجان وكازاخستان وأوزبكستان.

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