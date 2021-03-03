ظريف: ايران وكوريا الجنوبية تتفقان على الية استعادة الارصدة الايرانية

وقدم ظريف اليوم الاربعاء شرحا حول الارصدة الايرانية المحتجزة لدى كوريا الجنوبية وقال ان وزير الخارجية الكوري دعاه الى اجراء محادثات حول هذه الارصدة وجرت المحادثات الاسبوع الماضي حيث اكد الوزيرا لكوري خلالها على بذل كل ما بوسعه لمتابعة الموضوع من اجل التوصل الى النتيجة.

واوضح ظريف تم الاتفاق على الية استعادة هذه الارصدة إلا يبدو ان كوريا لم تتخذ تراخيص لازمة لذلك تعلن انها تتابع الموضوع.

وتابع ظريف ان ایران تری الحصول علی ا لتراخیص من الامریکان بانه غیرضروري إلا ان الجانب الكوري يعمل على الحصول علىها لتحرير الارصدة الايرانية.

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