إيران تتعاون مع العراق وفنلندا وطاجيكستان في مجال العمل

وقال "علي حسين شهريور": إنه عقد الاجتماع المشترك الأول للتعاون مع طاجيكستان وفنلندا والاجتماع الثاني لمجموعة العمل المشتركة للتعاون مع العراق عبر الفيديو كونفرنس.

وصرح المدير العام للشؤون الدولية بوزارة التعاون: في اجتماع عبر الفيديو مع طاجيكستان ، تم الانتهاء من مشروع مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال العمل والتدريب الفني المهني ومن المقرر ان يتم التوقيع عليها في طهران أو في دوشنبه".

وفيما يتعلق بالاجتماع الثاني لفريق العمل المشترك مع العراق أوضح: تمت دراسة خطة العمل الخمسية المشتركة ومن المقرر ان توقیع علی وثیقة التعاون المشترك في بغداد.

وشرح شهريور بانه تم البحث في لقاء مع مدير عام الهجرة بوزارة العمل والاقتصاد الفنلندية بشأن إرسال كوادر العمل الماهرة إلى فنلندا ، لتوقيع اتفاقية إرسال كوادر العمل، وتبادل الخبرات والمعرفة. في مجال العمل وتوفير فرص العمل و التدريب المهني وتقرر إرسال مسودة مذكرة تفاهم إلى الجانب الفنلندي من خلال القنوات الدبلوماسية.

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