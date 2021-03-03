إيران وبيلاروسيا تؤكدان على تعزيز التعاون الجيولوجي

وفي هذا الإجتماع، أشار نائب وزير الموارد الطبيعية وحماية البيئة في جمهورية بيلاروسيا، ألكسندر هاروشكا، إلى خلفية التعاون الجيولوجي بين إيران وبيلاروسيا وأشار إلى الاتفاقية الموقعة بين البلدين في عام 2019 في مينسك.

الى ذلك، عدّ نائب وزير الصناعة والمناجم والتجارة ورئيس منظمة علوم الأرض والتنقيب المعدني الإيرانية، علي رضا شهيدي، هذا الاجتماع بمثابة بداية مرحلة جديدة وجادة لاستمرار التعاون وتنفيذ المشاريع الثنائية.

ولفت شهيدي الى ان المنظمات المعنية بعلوم الارض في ايران وبيلاروسيا تتمتعان بامكانيات و فرص جيدة في مجالات التعليم والتدريب، وتنفيذ مشاريع علوم الارض والتنقيب، مؤكدا أهمية اقامة مثل هذه الاجتماعات في اتخاذ القرارات ووضع الاهداف حيز التنفيذ، وأعرب عن أمله في ابرام اتفاقية بين البلدين في مجال علوم الأرض والتنقيب خلال اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون الإقتصادي بين البلدين في نسخته الخامسة عشرة.

انتهى**أ م د