٠٣‏/٠٣‏/٢٠٢١ ٥:٥٥ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84250434
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وزير الداخلية : العلاقات الايرانية العراقية لا تنحصر في الاتفاقات والوثائق الرسمية

وزير الداخلية : العلاقات الايرانية العراقية لا تنحصر في الاتفاقات والوثائق الرسمية

طهران / 3 اذار / مارس / ارنا – قال وزير الداخلية "عبد الرضا رحماني فضلي" : ان العلاقات بين ايران والعراق لا تنحصر في الاتفاقات والوثائق الرسمية، وانما قائمة على العقائد والقواسم المشتركة الثقافية والدينية والمذهبية بين شعبي البلدين.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى، اليوم الاربعاء، بين رحماني فضلي والمستشار الاعلى لوزير الداخلية العراقي "عبدالحلیم فاهم الفرهود" والوفد المرافق له.

واكد، ان وزارة الداخلية الايرانية ونظيرتها العراقية تضطلعان بدور هام للغاية قي تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين؛ منوها بمباحثاته السابقة مع نظيريه العراقيين، ومتطلعا الى ترسيخ مزيد من التعاون على امتداد الاواصر الرصينة القائمة بين طهران وبغداد. 

واضاف وزير الداخلية، ان التعاون بين ايران والعراق، بشهادة الصديق والعدو، ادى الى القضاء على داعش وسائر الجماعات الارهابية في العراق.

وتابع، ان دماء الشهداء الايرانيين واخوانهم العراقيين امتزجت ببعضها الاخر في ساحات المكافحة ضد الارهاب؛ مبينا ان الدماء الطاهرة للشهيد سليماني وابو مهدي المهندس ورفاق دربهما، خير دليل على احقية نضال الشعب العراقي ومواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية المساندة له، كما فضحت مدى زيفية ادعاء الكيان الامريكي وحلفائه الذين يدعمون الارهاب. 

يتبع ...** ح ع 

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