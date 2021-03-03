٠٣‏/٠٣‏/٢٠٢١ ٤:٥٧ م
رقم الصحفي: 2463
رمز الخبر: 84250441
٠ Persons

سمات

عبدالسلام: أمريكا وراء إطالة أمد الحرب على اليمن

عبدالسلام: أمريكا وراء إطالة أمد الحرب على اليمن

3 آذار/مارس- أكد رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبدالسلام، اليوم (الأربعاء)، أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست في وارد وقف العدوان وفك الحصار على اليمن وهي من تطيل أمد الحرب.

وقال عبدالسلام في تغريدة له على تويتر، " أكثرت أمريكا من التصريحات عن السلام ثم ذهبت إلى ما تدعيه فرض عقوبات، فهي إذن تدين نفسها بنفسها بأنها ليست في وارد وقف العدوان وفك الحصار عن اليمن وأنها وراء إطالة أمد الحرب ومفاقمة الأزمة الإنسانية".

انتهى/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
3 + 1 =