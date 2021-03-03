اتفاق إيراني- سوري لإحياء "سيامكو"

وأعلن وزير الصناعة السوري، زياد صباغ، عن الاتفاق مع الوفد الإيراني على إعادة تشغيل الشركة السورية – الإيرانية لصناعة السيارات "سيامكو" (SIAMCO) وإحيائها من جديد، حسبما أفادت شبكة "أثر برس" السورية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الصناعة السوري، أمس (الثلاثاء)، مع وفد إيراني ممثلا بمساعد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية للشؤون العلمية والتقنية، سورنا ستاري، والسفير الإيراني بدمشق، جواد ترك آبادي.

واعتبر زياد صباغ، أن الاجتماع مهم لتحريك عجلة الاقتصاد والنهوض صناعياً واقتصادياً بعد الحرب التي تعرضت لها سوريا.

وتم الاتفاق مع الوفد الإيراني على إعادة تشغيل الشركة الإيرانية- السورية لصناعة السيارات "سيامكو" وإحيائها من جديد، مؤكدين على تفعيل علاقات التعاون والمشاريع المشتركة بين البلدين إضافة إلى إعادة تفعيل الخط الائتماني المشترك والمشاريع التي توقفت نتيجة الأزمة السورية.

وتأسست شركة سيامكو" لتصنيع السيارات خلال 2007 وأقامت معملها ضمن "المدينة الصناعية في عدرا" بريف دمشق، وأنتجت سيارة "شام" كأول سيارة مصنعة في سوريا.

ويزور سوريا مساعد رئيس الجمهورية الإيراني للشؤون العلمية والتقنية، سورنا ستاري، على راس وفد كبير يضم مندوبين عن 40 شركة معرفية وابداعية.

والتقى ستاري خلال الزيارة رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس ووزير الابحاث والتعليم العالي بسام ابراهيم ووزير الزراعة محمد حسان قطنا ووزير الصناعة زياد صباغ.

كما شارك مساعد الرئيس الايراني في ملتقى سوري إيراني لتسهيل التعاون العلمي والاقتصادي والتكنولوجي جمع مدراء وممثلي نحو أربعين شركة إيرانية في مختلف الاختصاصات التقنية والطبية والهندسية والصناعية مع رؤساء وممثلي عدد من المؤسسات العلمية والبحثية والمبادرات الاقتصادية السورية لمناقشة آفاق التعاون العلمي والاقتصادي بين البلدين.

انتهى**أ م د