المحكمة الدولية تدين امريكا بدفع غرامة وقدرها 37 مليون دولار الى ايران

واوضح المصدر نفسه في بيان اليوم، انه وفق الحكم الصادر عن المحكمة الدولية فيما يخص ملف الدعاوى التي رفعتها طهران ضد واشنطن، فقد كلفت الاخيرة بدفع غرامة مالية واعادة الاموال ذات الصلة بالحكومة والجهات الحكومية في ايران.

واضاف البيان، ان محكمة التحكيم الدولية اقرّت بصحة الدعوى المقدمة من جانب ايران ضد امريكا والتي تنص على قيام الخزانة الامريكية في 26 فبراير 1980 وخلافا لمعاهدات الجزائر، بعرقلة تحويل او التاخير في تحويل جزء من الارصدة الايرانية المتفق عليها وفق هذه المعاهدات؛ وعليه فقد حكمت على واشنطن باتخاذ اجراءات لاعادة الاموال المتبقية عندها او تعويض الخسائر المترتبة لصالح ايران.

وبحسب هذا البيان ايضا، فقد قررت المحكمة الدولية على الزام امريكا بتسديد ارباح الارصدة الايرانية موضوع الحكم الاخير، لغاية تحويلها الى ايران؛ وذلك بناء على سعر الفائدة الاساسية المتعارف عليها لدى البنوك الامريكية.

انتهى ** ح ع