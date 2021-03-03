ستاري : مستعدون لتقاسم الخبرات وتصدير المنتجات العلمية إلى سوريا

جاء ذلك خلال مباحثات ستاري والوفد المرافق له اليوم الاربعاء مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة السورية بمقر الاتحاد في دمشق.

ونوه مساعد رئيس الجمهورية بأهمية مركز الإبداع والتكنولوجيا الإيراني الذي تم افتتاحه اليوم لتعريف السوق السورية بالمنتجات الإيرانية؛ حسب ما افادت به وكالة "سانا" للانباء.

بدوره، اشار رئيس اتحاد غرف التجارة السورية "محمد أبو الهدى اللحام" إلى ضرورة تعزيز حجم التبادل التجاري والاستفادة من الخبرات الإيرانية في المجال التكنولوجي وتطوير التعاون بين رجال الأعمال في البلدين، الى جانب تسهيل ظروف نقل البضائع ودراسة إحداث مصرف سوري-إيراني مشترك.

وجرت اليوم الاربعاء في المنطقة الحرة بدمشق، مراسم افتتاح "مركز الإبداع والتكنولوجيا الإيراني"، بهدف تعزيز العلاقات العلمية والاقتصادية بين البلدين، عبر الوساطة بين الشركات التجارية الايرانية والسورية العاملة في مجالات التقانة الحيوية وتكنولوجيا المعلومات و”النانو” والاتصالات والصناعات التقنية وإرساء البنى التحتية اللازمة.

انتهى ** ح ع