مسؤول : ضبط ما يزيد عن 3 اطنان من المخدرات في جهار محال وبختياري

وفي تصريح للصحفيين اليوم الاربعاء، اوضح العقيد رياحي : ان العمليات الامنية والعسكرية لتطهير المناطق الملوثة بالمخدرات خلال العام الحالي (الايراني – ينتهي في 20 اذار / مارس الحالي) بمحافظة جهار محال وبختياري، ازدادت بنسبة 293 في المائة مقارنة بالعام الماضي.

كما نوه القائد الامني الايراني الى تنفيذ مشروع الارتقاء بمستوى الامن الاجتماعي في سياق مكافحة المخدرات على صعيد المحافظة، مبينا ان تنفيذ هذا المشروع خلال هذا العام سجل زيادة بنسبة 194 في المائة مقارنة بالعام المنصرم ايضا.

واشار العقيد رياحي الى تعزيز عمليات القبض على المجرمين الضالعين في تجارة المخدرات داخل محافظة جهار محال وبختياري، مصرحا ان نتائج هذه الاجراءات خلال العام الحالي ايضا سجلت زيادة بنسبة 23 في المائة مقارنة بالعام السابق.

واوضح، انه تم في هذه العمليات، القبض على 3 الاف شخص من المدانين بتهريب او تعاطي المخدرات.

انتهى ** ح ع