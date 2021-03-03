اعادة فتح سفارة ايرلندا في طهران خطوة هامة لتحسين العلاقات الثنائية

واضاف "كرافول" في تغريدة له على موقع تويتر اليوم الاربعاء : انني سعيد لقرار ايرلندا بشان اعادة فتح سفارتها في ايران وذلك بعد مرور 10 اعوام على اغلاقها؛ انها لخطوة هامة باتجاه تطبيع العلاقات مع طهران.

وتابع أن "التمثيل الدبلوماسي في دولة ما يعني أن هناك صوتًا لذلك البلد".

وكانت الخارجية الايرلندية، اعلنت امس الثلاثاء عن قرارها بشان استئناف التمثيل الدبلوماسي لدى ايران واعادة فتح سفارتها في طهران خلال العام 2023.

واوضحت الحكومة الايرلندية في بيان، انها حتى ذلك الحين ستوفد قائم بالاعمال او دبلوماسيا رفيع المستوى الى طهران قريبا؛ وبالتالي تعيين سفيرها الجديد خلال العام 2023.

ياتي ذلك بعد قرار ايرلندا عام 2011، حول اغلاق سفارتيها في كل من طهران والفاتكيان بهدف تقليص النفقات الحكومية في هذا البلد.

انتهى ** ح ع