وزير الطاقة الايراني يؤكد وجود الكثير من فرص التعاون مع ايطاليا

وخلال استقباله السفير الايطالي في طهران جوزبه برونه، اليوم الاربعا، اكد اردكانيان امكانية الاستفادة من طاقات ايران قليلة النظير في المنطقة للتعاون المشترك بين البلدين في تنفيذ مشاريع في دول اخرى.

واشار وزير الطاقة الى وجود قوانين دعم وتشجيع للمستثمرين الاجانب في مشاريع الطاقة الايرانية واضاف: ان اجراء اللقاءات الثنائية وتنظيم الملتقيات التجارية بين الشركات الايرانية والايطالية يمكنه ان يساعد بتنمية العلاقات، علما بان حجم التبادل التجاري بين البلدين انخفض بنسبة 20 بالمائة مقارنة مع العام 2017 .

من جانبه اشار السفير الايطالي في طهران الى ماضي دور الشركات الايطالية في التنمية الصناعية في ايران ولفت الى الاضرار التي لحقت بالشركات الايطالية الكبرى بسبب الحظر الاميركي ضد ايران وقال: ان الشركات الايطالية الكبرى راغبة كثيرا في العودة مجددا الى ايران وتنمية التعاون في مجال الطاقة والطاقات المتجددة في ضوء الظروف الدولية المقبلة الباعثة على الامل.

واعلن جوزبه برونه عن انعقاد ندوة عبر الاجواء الافتراضية في مجال المكائن الزراعية بين الشركات الايرانية والايطالية خلال الاسبوع القادم وكذلك التخطيط لعقد ملتقى لدراسة العلاقات التجارية مع الشركات الايطالية في المستقبل القريب.

يذكر ان حجم التبادل التجاري بين ايران واروربا بلغ خلال النصف الاول من العام الجاري 8 مليارات و 807 ملايين دولار من ضمنه 2 مليار و 66 مليون دولار صادرات ايران الى اوروبا و 6 مليارات و 741 مليون دولار وارداتها منها.

وكانت الصادرات الايرانية الى 37 دولة اوروبية منها النمسا والمانيا والبوسنة والهرسك وبلجيكا وسويسرا والدنمارك وفرنسا واسبانيا وبريطانيا وايطاليا وهولندا والسويد وسلوفاكيا والنرويج فيما كانت وارداتها من 44 دولة اوروبية وفي مقدمها تركيا والمانيا وروسيا وبريطانيا.

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