مساعد قوة "القدس": الشهيد سليماني كان مهندس قدرة ايران الدفاعية

وقال العميد قاسمي في تصريح له الاربعاء في ميناء غناوة بمحافظة بوشهر جنوب ايران: ان الشهید سلیماني تمكن من هندسة قدرة ايران الدفاعية كأهم عنصر دولي.

واضاف: ان الشهيد سليماني دحر تنظيم داعش الاجرامي الذي كان صنيعة اميركا ويهدف لمواجهة الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واكد بان مدرسة الشهيد سليماني لم تكن مدرسة كلام بل مدرسة التواجد في الميدان والعمل وقال: ان اداء الشهيد سليماني كان بحيث يحبه الجميع بمختلف اذواقهم واجنحتهم وتوجهاتهم السياسية وفئاتهم القومية.

واعتبر ان من الضروري سيادة فكر الشهيد سليماني في الظروف الراهنة للبلاد وقال: ان الدولة التي تمتلك الكثير من الثروات وتعد ضمن القوى العسكرية الخمس الاولى في العالم لا ينبغي ان تعاني من مشكلة من الناحية الاقتصادية.

واكد بانه يجب الاستفادة من الخبرات والطاقات الداخلية التي هي وفيرة جدا وقال: ان هذا الامر يتحقق بآلية مناسبة وفكر عملاني.

انتهى ** 2342