٠٤‏/٠٣‏/٢٠٢١ ٩:٢١ ص
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84250866
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مسؤول : نتائج المرحلة الأولى من الاختبار البشري للقاح "كوف إيران بركت" واعدة للغاية

مسؤول : نتائج المرحلة الأولى من الاختبار البشري للقاح "كوف إيران بركت" واعدة للغاية

طهران / 4 اذار / مارس / ارنا – قال المسؤول التنفيذي للابحاث السريرية المتعلقة بلقاحات كورونا في ايران "محمد رضا صالحي" : ان نتائج المرحلة الاولى من الاختبار البشري للقاح "كوف ايران بركت" المنتج محليا، كانت واعدة للغاية.

وفي تصريح لمراسل "ارنا" اليوم الخميس، اوضح صالحي ان نتائج فحوصات المناعة لـ 24 متطوعا باتت جاهزة لحد الان، وقد اظهرت مقارنة مع توقاعتنا بانها واعدة جدا.

واكد هذا المسؤول بوزارة الصحة الايرانية، انه "بالرغم من هذه النتائج الايجابية، لكن مازال يتعيّن علينا التريث لايام اخرى وصولا الى النتائج القطعية ذات الصلة بالمناعة لدى جميع المتطوعين".

واضاف صالحي، ان المرحلة الثانية من الاختبار البشري للقاح "كوف ايران بركت"، ستبدا في غضون الاسبوعين القادمين؛ مبينا ان هذه المرحة ستتم بالتعاون مع جامعات العلوم الطبية في البلاد.

انتهى ** ح ع 

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