مسؤول : نتائج المرحلة الأولى من الاختبار البشري للقاح "كوف إيران بركت" واعدة للغاية

وفي تصريح لمراسل "ارنا" اليوم الخميس، اوضح صالحي ان نتائج فحوصات المناعة لـ 24 متطوعا باتت جاهزة لحد الان، وقد اظهرت مقارنة مع توقاعتنا بانها واعدة جدا.

واكد هذا المسؤول بوزارة الصحة الايرانية، انه "بالرغم من هذه النتائج الايجابية، لكن مازال يتعيّن علينا التريث لايام اخرى وصولا الى النتائج القطعية ذات الصلة بالمناعة لدى جميع المتطوعين".

واضاف صالحي، ان المرحلة الثانية من الاختبار البشري للقاح "كوف ايران بركت"، ستبدا في غضون الاسبوعين القادمين؛ مبينا ان هذه المرحة ستتم بالتعاون مع جامعات العلوم الطبية في البلاد.

انتهى ** ح ع