الرئيس روحاني: الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليست مكاناً للألاعيب السياسية

واضاف روحاني خلال مراسم افتتاح عدد من المشاريع الوطنية لوزارة الداخلية اليوم الخميس، "إن الدول الأوربية التي تدعي الصداقة معنا تسعى هذه الأيام وراء اصدار مشروع قرار ضد إيران في الوكالة، اليوم وغداً، وأنني أنصحهم بأن لا يفعلوا هذا الأمر".

وتابع : كما أنصح الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن لا تسمح لهم بتخريب العلاقات الطيبة التي تجمعنا.

وطالب رئيس الجمهورية، "الترويكا الاوروبية" بالكف عن هذا الأمر؛ مصرحا، أن "الوكالة مكان تقني، لذا دعونا نواصل أعمالنا التقنية مع الوكالة بشكل جيد".

ومضى يقول : الاتفاق النووي نص واتفاق واحد، لن نتفاوض على شيء جديد في هذا الاتفاق، لقد انتهى الامر ولا يمكن إنقاص شيء منه أو الزيادة عليه.

وجدد روحاني التاكيد على، ان "انشطة ايران النووية سلمية مائة في المائة، اننا نريد أن تقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمراقبتها بشكل مريح".

واشار الى أن أميركا ألحقت بإيران خسائر تزيد عن 200 مليار دولار بشكل مباشر؛ مضيفا : انني ادعو الذين يدعون بأنهم يريدون حل المشاكل عبر الدبلوماسية، إلى عدم تفويت الفرص؛ أقولها صراحة ان إتلاف الوقت ليس في صالح أحد أبداً، وإن حصل تأخير فإن المسؤول المباشر هو أميركا وليست إيران.

واردف القول : انتم ارفعوا الحظر لتبدا الدبلوماسية والمفاوضات ولكي نحرز تقدما؛ لقد سبق ان اعلنت ايران استعدادها للعودة الى تعهداتها فور الغاء الحظر؛ على امل ان نشاهد خلال الايام والاسابيع القادمة توفير ظروف افضل للشعب الايراني.

وجرت صباح اليوم الخميس مراسم افتتاح عبر الفيديو برعاية الرئيس روحاني، لما يبلغ الف مشروع تنموي ذات الصلة بوزارة الداخلية وتحديدا البلديات في انحاء البلاد.

انتهى ** ح ع