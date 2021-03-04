٠٤‏/٠٣‏/٢٠٢١ ٣:٢١ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84252288
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متحدث الخارجية : اصدار القرار في مجلس الحكام بات ملغيا

متحدث الخارجية : اصدار القرار في مجلس الحكام بات ملغيا

طهران / 4 اذار / مارس / ارنا – قال المتحدث باسم وزارة الخارجية "سعيد خطيب زادة" : انه في ضوء الجهود الدبلوماسية المكثفة بطهران وفيينا وعواصم كافة الدول الاعضاء في مجلس الحكام، فقد تم الغاء مشروع القرار اليوم.

تصريحات خطيب زادة، جاءت في معرض شرحه لاخر المستجدات ذات الصلة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الخميس؛ مبينا انه نظرا للجهود الدبلوماسية المكثفة في طهران وفيينا وجميع عواصم الدول الاعضاء بمجلس الحكام ولاسيما التروكيا الاوروبية، وايضا مواكبة الصين وروسيا، فقد تم الغاء القرار.

واضاف : ان ما حدث اليوم من شأنها ان يحافظ على مسار الدبلوماسية، والذي كان قد اتيح من قبل ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية ويهئ الارضية لاجراء كامل التعهدات من قبل جيمع اطراف الاتفاق النووي.

وخلص الى القول : ان ايران تتمنى على الاطراف المشاركة في الاتفاق النووي، ان تستيطع اغتنام هذه الفرص وتضمن من خلال التعاون الجاد، تنفيذ كافة بنود الاتفاق النووي بواسطة الجميع.

انتهى ** ح ع 

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