متحدث الخارجية : اصدار القرار في مجلس الحكام بات ملغيا

تصريحات خطيب زادة، جاءت في معرض شرحه لاخر المستجدات ذات الصلة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الخميس؛ مبينا انه نظرا للجهود الدبلوماسية المكثفة في طهران وفيينا وجميع عواصم الدول الاعضاء بمجلس الحكام ولاسيما التروكيا الاوروبية، وايضا مواكبة الصين وروسيا، فقد تم الغاء القرار.

واضاف : ان ما حدث اليوم من شأنها ان يحافظ على مسار الدبلوماسية، والذي كان قد اتيح من قبل ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية ويهئ الارضية لاجراء كامل التعهدات من قبل جيمع اطراف الاتفاق النووي.

وخلص الى القول : ان ايران تتمنى على الاطراف المشاركة في الاتفاق النووي، ان تستيطع اغتنام هذه الفرص وتضمن من خلال التعاون الجاد، تنفيذ كافة بنود الاتفاق النووي بواسطة الجميع.

انتهى ** ح ع