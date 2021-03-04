غريب ابادي : الحكمة استحوذت على مجلس الحكام

لندن : 4 اذار / مارس / ارنا - اكد مندوب وسفير ايران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا "كاظم غريب ابادي" ان "الحكمة اخيرا استحوذت على مجلس الحكام"؛ وذلك في معرض تعليقه على الانباء بِشان تراجع الترويكا الاوروبية عن تقديم مشروع قرار ضد ايران في اجتماع المجلس اليوم.

واضاف غريب ابادي في تغريدة له اليوم الخميس : ان الجهود الدبلوماسية الواسعة، ادت الى وقف اصدار القرار ضد ايران في مجلس الحكام، وهناك بارقة امل تلوح بالحؤول دون اثارة التوترات غير الضرورية. وتابع : اخيرا، الحكمة استخدوذت في مجلس الحكام. انتهى ** ح ع