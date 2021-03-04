٠٤‏/٠٣‏/٢٠٢١ ١١:٥١ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84252694
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وزير النفط الايراني: السوق النفطية تشهد استقرارا في الظروف الراهنة

وزير النفط الايراني: السوق النفطية تشهد استقرارا في الظروف الراهنة

طهران / 4 اذار /مارس /ارنا- اشار وزير النفط الايراني بيجن نامدار زنكنة الى تمديد الاتفاق على خفض انتاج النفط من قبل اوبك بلس لشهر نيسان /ابريل القادم، مؤكدا بان السوق النفطة تشهد استقرارا في الظروف الراهنة.

وقال زنكنة في تصريحه في ختام الاجتماع الـ 14 لاوبك بلس اليوم الخميس: كان الاجتماع جيدا ولم يكن مطولا کاجتماعات منظمة اوبك.

واضاف: ان القرار الاساس الذي اتخذ هو اضافة 150 الف برميل لانتاج روسيا وكازاخستان وان يقوم سائرو المنتجون بتثبيت انتاجهم.

وقال زنكنة: سيتم في الاول من ابريل عقچ الاجتماع القادم لاوبك بلس لدراسة السوق النفطية.

واكد بان السعودية ستواصل طوعيا خفض انتاجها بمقدار مليون برميل یومیا بمعزل عن اتفاق اوبك بلس.

من جانبه قال مساعد وزير النفط للشؤون الدولية والتجارية امير حسين زماني نيا في تصريح له عقب الاجتماع: انه تم الاتفاق خلال الاجتماع على اضافة 150 الف برميل (يوميا) في شهر ابريل بدلا عن 500 الف برميل وسيتم عقد اجتماع اخر في نهاية ابريل لاتخاذ القرار حول مايو.

واضاف: ان النقطة المهمة الاخرى هي ان السعودية التي خفضت مليون برميل (يوميا) من حصتها طوعيا خلال شهري فبراير ومارس ستستمر في ذلك خلال شهر ابريل ايضا.

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