باكستان: تعزيز التعاون مع إيران أولوية في سياسة إسلام أباد

ووصف تشودري في مؤتمر صحفي أسبوعي بحضور صحفيين محليين ودوليين في إسلام أباد، إنشاء الأسواق الحدودية المشتركة مع إيران بأنها مبادرة خاصة من الحكومة الباكستانية لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، قائلا: ان سياسة باكستان الثابتة هي تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون مع إيران، وإحدى هذه السياسات هي إقامة الأسواق الحدودية المشتركة.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الباكستانية: لقد رحبت إيران بعرض تطوير الأسواق الحدودية وحاليا يعمل البلدان على هذا المشروع.

واوضح ان سياسة الحكومة الباكستانية تحولت من الجيوستراتيجية إلى الجيو اقتصادية بهدف تطوير الدبلوماسية الاقتصادية، مضيفا: إن المبادرات الإقليمية المختلفة، منها مشروع الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان (CPEC)، ومشروع خط قطار الشحن بين مدن إسلام آباد - طهران - اسطنبول، تعتبر من المكونات السياسية والاستراتيجية العامة لحكومة إسلام أباد.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان اكد، أمس الخميس، في قمة منظمة التعاون الاقتصادي (ECO) ، على ضرورة تطوير شبكة نقل متكاملة لتسهيل التجارة بين أعضاء المنظمة وتشغيل خط قطار الشحن بين إسلام آباد وطهران واسطنبول، معتبرا ان هذا المشروع مهم لتوسيع الاتصالات الإقليمية.

ويبلغ الطول الإجمالي لهذه السكة الحديدية 6540 كيلومترًا ، ويشمل 1950 كيلومترًا في تركيا و 26600 كيلومترًا في إيران و 1900 كيلومترًا في باكستان. تستغرق الرحلة من إسلام أباد إلى اسطنبول 10 أيام بالقطار وهي أسرع بكثير من الرحلة البحرية التي تستغرق 21 يومًا بين تركيا وباكستان.

انتهى 1049