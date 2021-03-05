شاهد/فنانون ایرانیون یؤکدون علی اهمیة يوم الشجرة والتبرع بالاعضاء

ويصادف يوم 5 مارس من كل عام في ايران اليوم الوطني للشجرة حيث يشجع الناس على زرع الاشجار والاعتناء بها وحماية الغطاء النباتي فيقوم الناس بزرع الشتلات الصغيرة في الحدائق والغابات و جميع أنحاء المدينة.

ونظرا لاهمیة هذا الیوم یشارك كبار مسؤولي الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة ورموزها في إحياء هذا اليوم، من بينهم قائد الثورة الإسلامية اية الله السيد علي الخامنئي ورئيس الجمهورية.

إلى جانب المسؤولين، يؤكد الفنانون الإيرانيون أيضا على أهمية هذا اليوم، معتبرين ان زراعة الشتلات مهمة کالتبرع بالاعضاء.

ونذکر هنا آراء ابرز الفنانين الإيرانيين في مجال السينما والتلفزيون حول اهمیة يوم الشجرة وايضا اهمية التبرع بالاعضاء.

تؤكد الممثلة السینمائیة مهراوه شریفي نیا على أهمية زراعة الشتلات والتبرع بالأعضاء قائلة: ان منح الحیاة لشخص اخر عبر التبرع بالاعضاء مثل زراعة النبات او زراعة نخلة.

ويقول الممثل القدير برویز برستویي : العدید من الناس یعیشون بکلية أو بقلب أو بکبد شخص آخر، هلموا لنواصل هذه الثقافة کي تصبح عادة نمنح بها الحیاة الی البشر.

واضاف : انا ايضا اشارك في حملة غرس شتلة واحدة تعني الحیاة موعدنا في الخامس من مارس.

کما صرح محمد سلوکي مقدم برامج التلفزیونیة : علینا التصرف بما یتیح للآخرین فرصة شکر.

وقال محمد نظري مقدم برامج تلفزیونیة : لا یوجد رجل أو امرأة اعظم من العلائات التي تتبرع باعضاء افرادها المتوفین وانا انضممت الی حملة "غرس شتلة واحدة تعني الحیاة" ادعو جمیع المواطنین في عید الشجرة الی زراعة شجرة لاحیاء ذکرى المتبرعین بالاعضاء البشریة.

وصرح المغني الايراني علی رضا عصار : انا سفیر التبرع بالاعضاء البشریة انضممت الی حملة "غرس شتلة واحدة تعني الحیاة".

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