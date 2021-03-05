قيادي في حماس: علاقتنا مع إيران عميقة وراسخة

وقال حمدان في مقابلة للميادين، ضمن برنامج "حتى القدس" : ان العلاقة مع ايران عميقة وراسخة وممتدة على مدى 30 سنة وفيها شراكة للمقاومة ضد الاحتلال"، مؤكداً أن "إيران في كل علاقتها مع الفلسطينيين لم تطلب منهم شيئاً وهناك حرص على القضية وترك الخيارات لهم".

وفيما يتعلق بتعيين أول سفير إماراتي لدى الكيان الإسرائيلي، علق بالقول: "تعيينه وما قاله عند تقديم اعتماده مخزٍ جداً والحديث عن دعم إسرائيلي معيب".

وذكر حمدان أن "المنطقة مقبلة على تطور نوعي"، لافتاً إلى أن "الإدارة الأميركية الجديدة ستكمل باتجاه تشكيل تحالف تقوده إسرائيل لتصبح عضواً طبيعياً في المنطقة".

وأكد حمدان أن "لا إشارات إيجابية من إدارة الرئيس جو بايدن حتى الآن"، قائلاً: "رفضنا خطاب السلطة لها وموقفنا واضح برفض التطبيع واعتباره تنازلاً للعدو".

واضاف القيادي في حركة حماس أن "هناك توافقاً فلسطينياً على أن تتم الانتخابات التشريعية في مواعيدها"، ويشير إلى إصرار على أن "نفرض واقعاً فلسطينياً رغم كل تحديات الاحتلال".

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